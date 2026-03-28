Caso Morpurgo-Hoffman nuovo attacco di Di Lenardo | La questione è politica non temo la querela

Un nuovo attacco di Di Lenardo si rivolge al caso che riguarda Lorenzo Bosetti, presidente della Fondazione Morpurgo Hofmann, coinvolto in una discussione riguardante un aumento del suo stipendio annuale deciso dal consiglio di amministrazione. Di Lenardo afferma che la questione riguarda aspetti politici e non teme una querela. La vicenda ha attirato l’attenzione pubblica e mediatica, alimentando il dibattito sulla gestione delle risorse nelle fondazioni.

Continua a far discutere il caso di Lorenzo Bosetti, presidente della Fondazione Morpurgo Hofmann, al quale il consiglio di amministrazione avrebbe quasi raddoppiato lo stipendio annuale. “Per quale motivazione?” aveva chiesto pubblicamente il capogruppo in consiglio comunale di Alleanza Verdi e Sinistra – Possibile, Andrea Di Lenardo, esprimendo, poi, altre perplessità legate a un presunto peggioramento delle condizioni lavorative all'interno della Fondazione. Bosetti, dal canto suo, aveva rispedito le accuse al mittente, annunciando che avrebbe portato in tribunale Di Lenardo per le “affermazioni clamorosamente false e diffamatorie” del consigliere comunale. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Caso Morpurgo-Hoffman, nuovo attacco di Di Lenardo: “La questione è politica, non temo la querela” Articoli correlati Scandalo Morpurgo-Hoffman, nuovo attacco di Di Lenardo: “La questione è politica, non temo la querela”Continua a far discutere il caso di Lorenzo Bosetti, presidente della Fondazione Morpurgo Hofmann di Udine, al quale il consiglio di amministrazione... Luca e Paolo sul caso Pucci: “Troppi comici strizzano l’occhio alla politica. Meloni decida, o li difende o li querela”Ospiti fissi di DiMartedì, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu dicono la loro sul caso Pucci.