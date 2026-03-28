Dopo il rientro dalla nazionale, il calciatore ha deciso di allenarsi autonomamente in Belgio, senza tornare a Castel Volturno. La questione sollevata da Auriemma riguarda i 31 infortuni muscolari che hanno colpito la rosa azzurra, e lui ha avanzato un sospetto, invitando a non ignorare certi aspetti. La scelta del giocatore e le problematiche fisiche sono al centro di questa vicenda.

Lukaku sceglie di allenarsi autonomamente in Belgio dopo il rientro dalla nazionale: il belga non è tornato a Castel Volturno e la questione sollevata da Auriemma riguarda i 31 infortuni muscolari che hanno colpito la rosa azzurra. Lukaku rimandato indietro dal Belgio: la scelta comunicata male. La nazionale belga ha respinto il centravanti azzurro durante la finestra internazionale. Non era in condizione fisica per scendere in campo, secondo quanto comunicato dallo staff tecnico. Lukaku ha deciso di rimanere in Belgio per proseguire la preparazione atletica piuttosto che rientrare immediatamente a Napoli. Come rivela Auriemma, “Gli hanno detto: Tu non puoi stare in campo! Ti devi preparare, se no perdi il Mondiale”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Caso Lukaku, Auriemma avanza un sospetto: “Non mettiamo la testa sotto alla sabbia…”

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