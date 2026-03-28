Il giornalista ha commentato le recenti polemiche riguardanti un video privato di un giocatore durante un’esultanza dopo la partita contro la Bosnia. In un intervento pubblico, ha dichiarato che si tratta di una clip privata e ha chiesto se si possa considerare una preferenza personale. Ha inoltre affermato che non ci sono segni di mancanza di rispetto nei comportamenti degli Azzurri durante l’evento.

Inter News 24 Caso esultanza, il giornalista difende gli Azzurri dopo l’esultanza per la Bosnia: «Nessuna mancanza di rispetto». Durante l’ultima puntata di ‘Deejay Football Club’, Fabio Caressa ha preso posizione in modo netto riguardo alla “candid” diventata virale, che ritrae Federico Dimarco, Guglielmo Vicario e Pio Esposito mentre esultano per il successo della Bosnia sul Galles. Il giornalista ha stroncato sul nascere le accuse di arroganza piovute da Sarajevo, minimizzando l’accaduto e riportandolo a una dimensione puramente personale: «Ma di cosa stiamo parlando? A parte che quella era una cosa privata e non sapevano di essere ripresi, riprese fatte da uno con un telefonino e postate su un social». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Caso esultanza, Caressa sbotta: «Polemiche ridicole, è solo un video privato. Un giocatore può avere una preferenza?»

Articoli correlati

Juventus, Caressa attacca Bastoni “Esultanza vergognosa”Fabio Caressa ha criticato la simulazione e l’esultanza di Alessandro Bastoni in Inter-Juventus durante l’espulsione di Kalulu.

“State dicendo delle idiozie giuridiche!”: l’avvocato Fabrizio Gallo sbotta a Mattino 5. Le nuove analisi sul caso Garlasco: “Non bisogna avere paura della verità”Ospite del programma condotto da Federica Panicucci, il legale di Massimo Lovati critica apertamente la richiesta di nuove analisi sul pc di Alberto...

Una raccolta di contenuti su Caso esultanza

Italia, bufera per l'esultanza di Dimarco e gli altri. Caressa è un ciclone, la reazione di ZazzaroniDopo la vittoria dell'Italia contro l'Irlanda del Nord, si è scatenato un polverone per l'esultanza di Dimarco, Pio Esposito e Vicario per il passaggio del turno della Bosnia contro il Galles. Gli azz ... msn.com

Caressa dice cosa doveva fare l’Inter con Bastoni: una frase da recitare davanti alle telecamereIl caso Bastoni in Inter–Juventus non è che la punta dell'iceberg. Secondo il giornalista Fabio Caressa, il problema che affligge il nostro campionato è molto più profondo e tocca le radici stesse del ... fanpage.it