Caso Epstein nuove accuse contro l’ex Principe Andrea

Nuove accuse e testimonianze sono state presentate nel procedimento giudiziario riguardante il caso Epstein, con un focus particolare sull’ex Principe Andrea. Le autorità hanno raccolto ulteriori elementi che alimentano l’indagine, senza che siano stati ancora avanzati dettagli specifici sulle accuse. La vicenda continua a essere al centro dell’attenzione pubblica e dei media.

Nuove accuse e testimonianze riaccendono i riflettori sul caso Jeffrey Epstein e, in particolare, sul ruolo dell’ ex Principe Andrea. Nel corso di una puntata del programma Newsnight della BBC, cinque donne che si definiscono sopravvissute agli abusi del finanziere statunitense hanno condiviso le loro esperienze, portando alla luce elementi e accuse inedite. Tra gli interventi più rilevanti, quello di Lisa Phillips, che ha parlato della vicenda di un’amica rimasta anonima. Secondo il suo racconto, nel 2003 la donna sarebbe stata costretta da Epstein ad avere rapporti sessuali con l’ex membro della royal family, nell’appartamento dell’imprenditore nell’Upper East Side di New York. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Caso Epstein, nuove accuse contro l’ex Principe Andrea Articoli correlati Epstein, nuove accuse contro il principe Andrea: rimborsi per massaggi e viaggi con soldi pubbliciIl caso Epstein torna a scuotere la monarchia britannica e ad aggravare la posizione dell’ex duca di York. Nuove accuse contro Andrea: testimone riferisce pressioni da parte di Epstein per relazioni con l’ex principeUna nuova accusa è emersa contro Andrea, l’ex principe britannico, in relazione a presunti rapporti sessuali avvenuti in circostanze controllate da... New Epstein Files Show Woman on Lap of Ex-Prince Andrew. Una raccolta di contenuti su Caso Epstein Temi più discussi: Epstein Files, nuove accuse da una donna contro l'ex principe Andrea; Caso Epstein, l'ex principe Andrea travolto da nuove accuse: la testimonianza di una 43enne riaccende lo scandalo; Michael Jackson: i bambini salvati da Epstein e le nuove accuse; Epstein, Bank of America pagherà 72,5 mln per risolvere class action. Epstein Files, nuove accuse da una donna contro l'ex principe AndreaUna seconda accusatrice dell'ex principe Andrea ha chiesto di essere sentita dalla polizia britannica, che sta esaminando una vasta gamma di accuse sessuali sul conto del reprobo di casa Windsor ,ne ... tg24.sky.it Caso Epstein, l'ex principe Andrea travolto da nuove accuse: la testimonianza di una 43enne riaccende lo scandaloLa testimonianza giurata di Johanna Sjoberg rafforza le denunce della defunta Virginia Giuffre e getta nuove ombre sull'ex duca di York. tgcom24.mediaset.it Caso Epstein, Bank of America paga 72,5 milioni per risolvere una class action - facebook.com facebook Caso Epstein, Bank of America pagherà $72,5mln per risolvere class action: accuse di “coinvolgimento in traffico sessuale” x.com