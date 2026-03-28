Carta di credito nelle scuole scarica | guida regolamento determina delibera Consiglio istituto appendice operativa e checklist

Recentemente sono state pubblicate una guida, un regolamento, una determina del consiglio d'istituto, un'appendice operativa e una checklist relative all'uso della carta di credito nelle scuole. La regolamentazione si applica agli istituti statali, che sono enti pubblici obbligati a seguire le norme di contabilità pubblica e trasparenza. Questi documenti forniscono indicazioni operative e procedure specifiche per l'utilizzo della carta.

L’utilizzo della carta di credito a scuola ha una regolamentazione specifica perché le scuole statali sono Enti Pubblici e devono rispettare le regole della contabilità pubblica e le norme in materia di trasparenza. Leggi la guida e scarica i documenti – Riservato agli abbonati a “Gestire la scuola” Altri articoli sullo stesso argomento, li trovi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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