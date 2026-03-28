caro carburante quali sono le azioni avviate dalla regione campania

La Regione Campania ha annunciato un investimento di 900mila euro destinato al miglioramento dell’efficienza energetica della flotta peschereccia, con l’obiettivo di ridurre i costi di carburante, che rappresentano una voce principale nelle spese degli operatori del settore. Inoltre, sono stati stanziati 500mila euro per sostenere l’inserimento nel settore ittico e dell’acquacoltura.

Le due principali azioni avviate dall’assessorato alla Pesca e Acquacoltura della Regione Campania per fronteggiare la problematica dell’aumento dei costi del carburante e dell’energia connessa al conflitto bellico 900mila euro per il miglioramento dell’efficienza energetica della flotta peschereccia con conseguente risparmio sui costi di carburante (che rappresentano la prima voce di spesa per gli operatori del comparto) e 500mila euro per favorire l’inserimento nel settore ittico e dell’acquacoltura dei giovani tra i 18 e i 40 anni con l’erogazione di un premio fino a 30mila euro per l’avvio di attività di impresa. Sono le due principali... 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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