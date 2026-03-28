Le aziende di trasporto e i tassisti della Brianza affrontano difficoltà legate ai prezzi della benzina, che si traducono in costi più elevati per le loro attività. Piccoli autotrasportatori, agenti di commercio, operatori di bus e Noleggiatori con conducente (Ncc) chiedono un intervento dell’Unione Europea per affrontare questa situazione. La questione riguarda principalmente l’impatto dei costi energetici sui settori del trasporto locale.

Piccoli autotrasportatori, agenti di commercio, taxisti, bus operator e Noleggiatori con conducente (Ncc). Sono i più colpiti dal problema ‘caro benzina’ che, nonostante la riduzione delle accise di 20 centesimi al litro e la possibilità di credito di imposta per alcuni mezzi pesanti, stanno attraversando una situazione molto critica su tutto il territorio nazionale. Una situazione che va a toccare anche chi è passato all’elettrico visti che gli aumenti hanno colpito l’elettricità. Per gli studiosi della Cgia di Mestre, autori di un rapporto in merito, il taglio delle accise operato dal governo non basterebbe ma “Servirebbe l'intervento dell'Unione Europea”. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Caro benzina, quanto pesa su aziende di trasporto e tassisti brianzoli: “Serve intervento Ue”

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