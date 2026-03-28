Carne di agnello non tracciata nel ristorante carabinieri e Ausl sequestrano 50 chili di prodotti irregolari

Durante un controllo effettuato nei giorni scorsi, i carabinieri Forestali e i tecnici dell’Ausl di Rimini hanno sequestrato circa 50 chili di carne di agnello non tracciata e irregolare in alcuni ristoranti della zona. L’operazione, svolta in preparazione alle festività pasquali, ha riguardato verifiche sulla conformità delle forniture alimentari e sulla documentazione relativa alla provenienza dei prodotti. Nessun nome specifico è stato reso noto.

Giudicati non sicuri per l'alimentazione umana, sono stati distrutti. Incrementati i controlli della filiera nel periodo di Pasqua In vista delle festività pasquali i carabinieri Forestali di Rimini, in collaborazione con i Tecnici della Prevenzione dell’Unità Operativa Igiene Alimenti e Nutrizione dell’Ausl Romagna di Rimini, hanno condotto una mirata attività di controllo agroalimentare presso alcuni ristoranti della riviera romagnola. L’operazione congiunta ha permesso di riscontrare irregolarità sulla tracciabilità dei prodotti alimentari, in violazione del Regolamento europeo, con le verifiche che hanno portato all'emissione di sanzioni amministrative per un totale di 1. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Carne di agnello non tracciata nel ristorante, carabinieri e Ausl sequestrano 50 chili di prodotti irregolari Articoli correlati Epatite A: i Carabinieri del Nas sequestrano 50 chili di frutti di mareDopo i casi di epatite A in Campania, Puglia e basso Lazio, la Procura di Napoli ha avviato un'inchiesta contro ignoti per commercio di sostanze... Leggi anche: Gravi irregolarità in un market etnico: i Nas di Parma sequestrano 300 chili di carne fresca e 37 chili di cibo surgelato Approfondimenti e contenuti su Carne di agnello non tracciata nel... Temi più discussi: Pasqua: celebrazioni che richiedono la morte di oltre mezzo milione di individui - LAV; Cambia la narrazione gastronomica: l’agnello scompare dalle immagini ma resiste nella tradizione | All Food; Che forza Edoardo Tilli a Podere Belvedere, dove la carne è racconto di natura; Pasqua da tutto esaurito nei ristoranti di Sacile, ma c'è quell'Osteria che da 18 anni chiude proprio per le feste. Rimini, carne di agnello non sicura verso Pasqua: oltre 50 chili sequestrati e distrutti, multe per 1.500 euroProseguono i controlli a tutela del consumatore in vista delle imminenti festività pasquali. I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Rimini ... corriereromagna.it Sequestrati oltre 50 kg di carne di agnello non tracciata a Rimini: i controlli pasquali della ForestaleProseguono i controlli a tutela dei consumatori in vista delle imminenti festività pasquali. I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Rimini, in collaborazione con i Tecnici della Prevenzione de ... altarimini.it Addio alla carne di cavallo Non ancora legge, ma per la prima volta sta diventando una possibilità reale. - facebook.com facebook