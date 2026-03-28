Carlo Verdone attacca la società d'oggi | Viviamo tra mitomani confessare le fragilità è segno di coraggio

Carlo Verdone, regista e attore, ha commentato la società contemporanea, sottolineando la presenza di molte persone con comportamenti mitomani. Ha inoltre affermato che ammettere le proprie fragilità rappresenta un atto di coraggio. Dopo aver partecipato alla serie televisiva Vita da Carlo, Verdone torna sul grande schermo con un nuovo film, mantenendo il suo punto di vista sulle dinamiche sociali attuali.

Carlo Verdone torna al cinema dopo la stagione seriale di Vita da Carlo. "Confessare le fragilità è coraggio", dice il regista. Il nuovo film esce in alcuni cinema selezionati per poi essere distribuito dal primo aprile su Paramount Plus. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Come funziona la truffa che sfrutta il nome di Carlo Verdone, l’attore: “Non sono io a chiedervi 200 euro” Carlo Verdone celebra Sal Da Vinci: “Nel 1985 eri un ragazzetto, oggi Troppo Forte sei tu”Nel suo profilo, Verdone ha ricordato l’esperienza condivisa sul set di Troppo Forte, film degli anni Ottanta diventato un piccolo classico della sua... Una raccolta di contenuti su Carlo Verdone Temi più discussi: Carlo Verdone: Il problema del cinema di oggi? La sciatteria nella scrittura; Scuola di seduzione, Verdone torna alle origini. Certo cinema non funziona per troppa sciatteria; Carlo Verdone show a Domenica In, dall'operazione alla battuta a Mara Venier sulla minigonna; Carlo Verdone attacca: 'Scrittura sciatteria, così il cinema perde'. Carlo Verdone: Con Scuola di seduzione torno alle origini. De Laurentiis attacca GiuliIl film, dal primo aprile su Paramount+, ha come protagonista un gruppo di persone che cerca in una guru le risposte alle proprie fragilità emotive. Polemica ... repubblica.it Spettacolo Carlo Verdone attacca: «Scrittura sciatteria, così il cinema perde»Alla presentazione romana di «Scuola di seduzione», dal 1° aprile su Paramount+, il regista rilancia il nodo della qualità narrativa. bluewin.ch «Viviamo in un mondo di mitomani e megalomani, confessare le nostre fragilità è una prova di coraggio e a me piace raccontare questo senso diffuso di inadeguatezza». Il ritorno al cinema di Carlo Verdone, dopo la lunga e fortunata stagione seriale, ha il sap - facebook.com facebook «Viviamo in un mondo di mitomani e megalomani, confessare le nostre fragilità è una prova di coraggio e a me piace raccontare questo senso diffuso di inadeguatezza». Il ritorno al cinema di Carlo Verdone, dopo la lunga e fortunata stagione seriale, ha il sap x.com