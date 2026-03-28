Nel centro di Campobello di Licata è stato rinvenuto un gallo con un gancio al collo appeso al cancello di un cantiere edile privato. La carcassa dell’animale si trovava appesa a un gancio fissato al collo, creando un'immagine inquietante e inquietante. Nessuna altra presenza o elemento è stato segnalato sul luogo al momento del ritrovamento.

I militari dell'Arma hanno verificato la presenza di impianti di videosorveglianza nella zona, adesso analizzeranno i filmati cercando di individuare gli autori del gesto intimidatorio Carcassa di gallo con un gancio al collo. Questo l'inquietante, oltre che macabro, messaggio trovato sul cancello di un cantiere edile privato, aperto nel centro di Campobello di Licata. Una denuncia, a carico di ignoti, è stata già formalizzata alla stazione dei carabinieri. E i militari dell'Arma hanno avviato le indagini per cercare di stabilire in che contesto è maturato l'avvertimento e chi sono gli autori. Non filtrano indiscrezioni. Di nessun tipo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Carcassa di gallo infilzato al collo da un gancio: macabro avvertimento nel cantiere edile

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