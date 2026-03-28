Carburanti fuori controllo il Codacons lancia l’allarme | Famiglie al limite il taglio accise non basta

Il costo dei carburanti continua a salire, aggravando la situazione delle famiglie italiane che devono far fronte a spese sempre più elevate. Gli stipendi rimangono fermi, mentre il rincaro dei prezzi, in particolare per i carburanti, impatta pesantemente sui bilanci mensili. Il Codacons ha lanciato un allarme, affermando che le misure adottate finora, come il taglio delle accise, non sono sufficienti a contenere il problema.

Le famiglie italiane sono sempre più in difficoltà. Gli stipendi restano invariati, mentre il costo della vita continua a crescere e il caro carburante pesa ogni giorno di più sul bilancio mensile. Nonostante l’ultimo decreto del governo per contenere i prezzi, gli effetti non sono stati sufficienti alla pompa si continua a pagare caro e la situazione non accenna a migliorare. A denunciarlo è il Codacons, che parla di una nuova ondata di rincari su benzina e diesel, sottolineando come il taglio temporaneo delle accise introdotto dal governo sia troppo limitato nel tempo per avere un impatto reale. Secondo l’associazione dei consumatori, i 20... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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