La candidatura della Romagna a Capitale Italiana della Cultura 2028 non ha avuto esito positivo, ma ha comunque dato il via a un percorso che coinvolge il settore della cooperazione locale. La regione continua a promuovere iniziative legate alla cultura e al patrimonio musicale, con particolare attenzione al genere musicale tradizionale del Liscio, considerandolo parte integrante della propria identità.

Non è una ritirata, ma un nuovo inizio. L'esito della candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028, pur non essendo stato positivo nel risultato immediato, ha innescato un processo che il mondo della cooperazione romagnola non intende interrompere. Anzi, l’obiettivo si alza: trasformare la Romagna in una vera e propria Capitale Europea della Cultura permanente. A lanciare la sfida sono le imprese cooperative del settore — da Accademia Perduta-Romagna Teatri a Formula Servizi, passando per realtà come Atlantide, Sunset, Sillaba e molte altre — pronte a trasformare il "Sogno Romagnolo" in un sistema industriale e sociale solido. “La... 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Capitale della cultura, la Romagna oltre la sconfitta: "Il Liscio sia la nostra colonna sonora globale"

Articoli correlati

Capitale della Cultura 2028: "Sottovalutati, è la vostra rivincita. E potete farcela, come Parma. Il liscio sarà la colonna sonora"Forlì, 22 gennaio 2026 – Il dossier che ha consentito a Forlì e Cesena di proseguire la loro corsa verso il titolo di ‘Capitale della cultura’ ha...

Leggi anche: Che sia un regalo per un amico, la sigla per la passeggiata col cane o la colonna sonora della giornata, il nuovo studio di registrazione di Google è ora nel palmo della mano

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Capitale della

Temi più discussi: Capitale italiana della Cultura 2028, Ancona vince il titolo; Tarquinia non ce l'ha fatta, Ancona è la Capitale italiana della cultura 2028; Capitale della Cultura 2028, Forlì e Cesena si fermano a un passo dal sogno: vince Ancona; Ancona proclamata la Capitale italiana della Cultura 2028.

Legacoop, Romagna diventi una capitale della cultura europea permanenteLa candidatura di Forlì e Cesena a Capitale italiana della Cultura 2028 non è andata a buon fine, ma per Legacoop Romagna e dodici cooperative del settore culturale la sconfitta è lo spunto per rilanc ... ansa.it

Ancona è la Capitale italiana della Cultura 2028: alla città un milione di euro per un piano di rigenerazione urbana e socialeIl capoluogo marchigiano ha convinto la giuria con il dossier 'Ancona. Questo adesso' che coinvolge attivamente i giovani ... ilfattoquotidiano.it

L’Aquila Capitale della Cultura 2026: al via il progetto Residenze d’Artista, lunedì 30 marzo il primo incontro con Numero Cromatico. - facebook.com facebook

Nota della questura di Roma, che ridicolizza ancor di più, fosse necessario, chi grida con ridicolaggine al fascismo: "In merito al controllo che ha interessato l'eurodeputata Ilaria Salis presso una struttura ricettiva della capitale, il Questore precisa che la predett x.com