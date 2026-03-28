Un autobus ha vissuto un episodio di tensione con alcuni passeggeri che hanno rivolto insulti al conducente, il quale ha poi iniziato a sentirsi male. Alla prima fermata, il conducente è stato costretto ad accostare e chiamare i soccorsi a causa di un dolore al petto. Il veicolo è rimasto fermo con i passeggeri a bordo, mentre i soccorsi intervenivano sul posto.

“Alla prima fermata ha accostato l'autobus e ha chiamato i soccorsi. Aveva un dolore al petto e sarebbe stato troppo rischioso proseguire il viaggio con tanti ragazzi a bordo”. L'increscioso episodio, che vede protagonista un autista di una linea extraurbana di Autolinee Toscane, si è verificato nei giorni scorsi in Casentino. A raccontarlo è la segreteria provinciale della Faisal Cisl, insieme a Cgil, Uil e Cobas. “Il collega - spiega Marco Sartini del direttivo provinciale Faisa Cisal - era impegnato in una tratta che porta a Poppi. Il viaggio è partito alle 13,35 di venerdì 13 marzo, ma solo 5 minuti dopo l'autobus carico di ragazzi delle scuole superiori si è fermato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - "Caos e sigarette a bordo dell'autobus, conducente sta male dopo gli insulti dei passeggeri"

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