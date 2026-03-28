Caos e sigarette a bordo dell' autobus conducente sta male dopo gli insulti dei passeggeri
Un autobus ha vissuto un episodio di tensione con alcuni passeggeri che hanno rivolto insulti al conducente, il quale ha poi iniziato a sentirsi male. Alla prima fermata, il conducente è stato costretto ad accostare e chiamare i soccorsi a causa di un dolore al petto. Il veicolo è rimasto fermo con i passeggeri a bordo, mentre i soccorsi intervenivano sul posto.
“Alla prima fermata ha accostato l'autobus e ha chiamato i soccorsi. Aveva un dolore al petto e sarebbe stato troppo rischioso proseguire il viaggio con tanti ragazzi a bordo”. L'increscioso episodio, che vede protagonista un autista di una linea extraurbana di Autolinee Toscane, si è verificato nei giorni scorsi in Casentino. A raccontarlo è la segreteria provinciale della Faisal Cisl, insieme a Cgil, Uil e Cobas. “Il collega - spiega Marco Sartini del direttivo provinciale Faisa Cisal - era impegnato in una tratta che porta a Poppi. Il viaggio è partito alle 13,35 di venerdì 13 marzo, ma solo 5 minuti dopo l'autobus carico di ragazzi delle scuole superiori si è fermato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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