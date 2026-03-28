Canzonissima stasera la seconda puntata | le cover in gara

Stasera va in onda la seconda puntata di Canzonissima, con gli artisti che si sfidano interpretando cover. Durante la serata, ogni partecipante presenterà una canzone scelta come dedica personale. L’evento si svolge in diretta e prevede diverse esibizioni, con una giuria che valuterà le performance. La competizione prosegue con le interpretazioni musicali che caratterizzano questa fase del programma.

Ecco tutte le cover della seconda puntata di Canzonissima: gli artisti sono chiamati a fare delle dediche personali tramite la musica Questa sera va in onda la seconda puntata diCanzonissima, dopo i buoni risultati del debutto, stasera Milly Carlucci è pronta a tornare per cercare di battere Maria De Filippi. Gliascoltiinfatti mostrano: Ai concorrenti della scorsa puntata si aggiungeranno ancheArisa, che da stasera entra ufficialmente in gara,Riccardo Cocciante, che sarà presente in più puntate, ePaolo Jannacciper un omaggio al papà. A loro si aggiungeranno degli ospiti che si esibiranno soprattutto per promuovere. Tra questiVanessa Scalera, sia per promuovereIl Dio dell’amore,sia l’ultima puntata diImma Tataranni 5,lei canterà le canzoni del suo idolo Adriano Celentano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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