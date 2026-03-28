canzonissima 2026 anticipazioni seconda puntata

Sabato 28 marzo 2026 va in onda la seconda puntata di Canzonissima 2026. La trasmissione prosegue con nuove esibizioni e interventi dei partecipanti, che si susseguono sul palco nel corso della serata. La puntata si svolge in un clima di attesa, con momenti dedicati alle esibizioni e alle votazioni del pubblico. La trasmissione segue il format consolidato, con la presenza di ospiti e sorprese.

Anticipazioni seconda puntata di sabato 28 marzo 2026. Per Canzonissima scatta l’ora della seconda puntata. In diretta su Rai 1 dalle 21.30, Milly Carlucci conduce dall’Auditorium del Foro Italico il revival del celebre show musicale. I cantanti e le canzoni della seconda puntata. In gara le canzoni, e non i cantanti, per la seconda puntata interamente incentrata sulla ‘dedica’, ovvero il brano di altri artisti che i protagonisti di Canzonissima 2026 hanno deciso di eseguire per qualcun altro. Le esibizioni di questa sera sono: Enrico Ruggeri – Quello che le donne non dicono. Fabrizio Moro – Anima fragile. Leo Gassmann – Tanto pe’ canta’. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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