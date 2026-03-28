Il calciatore portoghese, ex Juventus, ha già manifestato la volontà di cambiare squadra durante la prossima sessione estiva di trasferimenti. La sua situazione contrattuale e le trattative in corso sono al centro dell’attenzione, mentre i club interessati valutano le opzioni possibili. La decisione finale dipenderà da diversi fattori legati alle offerte e alle condizioni di mercato.

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© Calcionews24.com - Cancelo, futuro da decifrare per l’ex Juventus: il portoghese ha già espresso la sua volontà per l’estate

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