Nel quartiere Scampia di Napoli si trova un campo rom circondato da rifiuti tossici. La presenza di materiali pericolosi si estende vicino a case e scuole, creando un ambiente insalubre. La situazione è ormai da tempo fuori controllo, con un accumulo crescente di rifiuti e rischi per la salute pubblica. La gestione del campo rom resta al centro di numerose segnalazioni e interventi delle autorità.

Distese di rifiuti di ogni tipo, una vera e propria bomba ecologica pronta ad esplodere. Il pericolo dietro l’angolo, in ogni istante, ogni momento NAPOLI – È una situazione ormai totalmente fuori controllo quella del campo rom nel quartiere Scampia a Napoli. C’è davvero di tutto e la quantità di spazzatura sembra aumentare ogni giorno di più. Perché in quella che è da sempre stata considerata una zona a sé stante, quasi auto governata, avulsa da ogni meccanismo di controllo pubblico, tutti i limiti sembrano ormai superati. La considerazione principale da fare è questa: cosa accadrebbe se, per un motivo o per un altro, alcuni rifiuti prendessero fuoco? La conseguenza è facile da intuire. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Campo rom Scampia: distesa di rifiuti tossici vicino a case e scuole

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