Campania fuori dal piano di rientro le reazioni del mondo della politica

La regione Campania ha ufficialmente lasciato il piano di rientro sanitario, una decisione che si è conclusa dopo anni di monitoraggio e interventi. La notizia è stata comunicata dalle autorità regionali e ha suscitato reazioni da parte di esponenti politici e istituzionali. La decisione riguarda il sistema sanitario locale e coinvolge il percorso di riforme e investimenti portati avanti negli ultimi anni.

Tempo di lettura: 7 minuti “L’uscita della Campania dal piano di rientro sanitario rappresenta una notizia importante e attesa da anni, che segna un passaggio decisivo per il sistema sanitario regionale e, soprattutto, per i cittadini campani”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera, segretario d’Aula del Senato della Repubblica. “È giusto riconoscere – prosegue Matera – il lavoro svolto in questi mesi e il cambio di approccio che ha consentito di raggiungere questo risultato e per cui voglio ringraziare il Ministro della Salute Orazio Schillaci e al Presidente della Regione Campania Roberto Fico. La collaborazione istituzionale con il Ministero della Salute e il confronto continuo con i funzionari del dicastero ha dato i frutti sperati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Articoli correlati Sanità, la regione Campania (finalmente) fuori dal piano di rientroA dare la notizia è stato il governatore Roberto Fico: la Regione Campania è finalmente fuori dal piano di rientro sanitario. Sanità, la Campania esce dal piano di rientro dopo 19 anni: ok del ministero della SaluteLa Campania è uscita dal disavanzo nel settore sanità dopo il deficit iniziato nel 2007. If You Feel Behind in Life, This Will Change How You See Everything! Aggiornamenti e contenuti dedicati a Campania fuori Temi più discussi: Sanità, la regione Campania (finalmente) fuori dal piano di rientro; Regione, Campania fuori dal piano di rientro sanitario. Fico: Risultato straordinario; Sanità in Campania, Fico: Fuori dal piano di rientro, ora una nuova fase di investimenti e rilancio; ROBERTO FICO: SANITA’, FUORI DAL PIANO DI RIENTRO. GRAZIE AL MINISTRO DELLA SALUTE SCHILLACI. Campania fuori dal piano di rientro sanitario: svolta per la sanità regionaleLa Regione Campania esce ufficialmente dal piano di rientro sanitario. Ad annunciarlo è il governatore Roberto Fico, che ha parlato di un traguardo importante per l’intero sistema sanitario regionale. magazinepragma.com Sanità. Campania fuori dal Piano di rientroLa Regione Campania è fuori dal piano di rientro. E’ una notizia importante per tutta la nostra comunità – ha dichiarato il Presidente Roberto Fico – per i cittadini, per gli operatori della sanità, ... telecolore.it SANITÀ: SMARRAZZO (CR), "CAMPANIA FUORI DA PIANO RIENTRO, ORA SVOLTA SU DIRITTO ALLA SALUTE PER TUTTI” "Diciassette anni di sorveglianza speciale finiscono oggi: l'uscita della Campania dal Piano di Rientro sanitario è un atto di liberazi - facebook.com facebook