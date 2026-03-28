Campania fuori dal piano di rientro le reazioni del mondo della politica

Da anteprima24.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La regione Campania ha ufficialmente lasciato il piano di rientro sanitario, una decisione che si è conclusa dopo anni di monitoraggio e interventi. La notizia è stata comunicata dalle autorità regionali e ha suscitato reazioni da parte di esponenti politici e istituzionali. La decisione riguarda il sistema sanitario locale e coinvolge il percorso di riforme e investimenti portati avanti negli ultimi anni.

Tempo di lettura: 7 minuti “L’uscita della Campania dal piano di rientro sanitario rappresenta una notizia importante e attesa da anni, che segna un passaggio decisivo per il sistema sanitario regionale e, soprattutto, per i cittadini campani”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera, segretario d’Aula del Senato della Repubblica. “È giusto riconoscere – prosegue Matera – il lavoro svolto in questi mesi e il cambio di approccio che ha consentito di raggiungere questo risultato e per cui voglio ringraziare il Ministro della Salute Orazio Schillaci e al Presidente della Regione Campania Roberto Fico. La collaborazione istituzionale con il Ministero della Salute e il confronto continuo con i funzionari del dicastero ha dato i frutti sperati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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