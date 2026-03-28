A Napoli, detenuti e volontari stanno collaborando a un progetto che promuove l’eliminazione della plastica e la sostenibilità ambientale, coinvolgendo diverse strutture e realtà locali. L’iniziativa mira a ridurre l’uso di materiali plastici attraverso attività di sensibilizzazione e pratiche concrete, con l’obiettivo di favorire anche il reinserimento sociale dei detenuti.

"> Napoli. Un’iniziativa straordinaria si prepara a coinvolgere la Campania nel segno della sinergia tra ambiente e reinserimento sociale. Domani, sabato 28 marzo, avrà luogo una giornata di mobilitazione ambientale con l’obiettivo di restituire decoro a spiagge, strade e luoghi simbolici, ma, soprattutto, di costruire percorsi concreti di inclusione e responsabilità attraverso la partecipazione attiva della comunità. Un’Occasione di Riscatto e Partecipazione. La giornata di mobilitazione è il risultato di una collaborazione tra “Plastic Free Onlus”, attiva dal 2019 nella lotta contro l’inquinamento da plastica, e “Seconda Chance”, un’associazione del terzo settore dedicata al reinserimento socio-lavorativo delle persone detenute. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Campania: detenuti e volontari uniti per un’iniziativa plastic free e sostenibile.

Articoli correlati

Plastic Free: volontari al lavoro sul lungomare di CatonaProssimo appuntamento di clean up della spiaggia targato Plastic Free in programma sabato 28 marzo alle ore 10 sul lungomare di Catona, con ritrovo...

Detenuti in permesso premio al servizio di Plastic Free per restituire decoro ai quartieriL'iniziativa, possibile grazie all'associazione Seconda Chance, nelle Marche avrà luogo a Pesaro e ad Ancona.

Altri aggiornamenti su Campania detenuti e volontari uniti per...

Temi più discussi: Detenuti in campo con Plastic Free e Seconda Chance per ripulire l'Italia; GIORNATA DI PULIZIA AMBIENTALE TARGATA PLASTIC FREE E ASL VITERBO: RACCOLTI 130 KG DI RIFIUTI NEI PARCHI DEL MURIALDO E DELLA GROTTICELLA; Plastic Free e Seconda Chance, a Pesaro volontari e detenuti insieme per l’ambiente; Ritorna 9 minuti con l’Arcivescovo: la 33° video-intervista a Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi.

Campania: detenuti e volontari in campo domani con Plastic Free per ripulire le spiagge, ecco gli appuntamentiRestituire decoro a spiagge, strade e luoghi simbolici, ma soprattutto costruire percorsi concreti di inclusione e responsabilità. È questo l’obiettivo della giornata di mobilitazione ambientale che s ... infocilento.it

Detenuti in campo con Plastic Free e Seconda Chance per ripulire l'ItaliaProsegue il percorso condiviso tra Plastic Free Onlus, l'organizzazione impegnata dal 2019 nel contrasto all'inquinamento da plastica, e Seconda Chance, associazione del Terzo Settore attiva nel reins ... ansa.it

Campania>artecard, con l’abbonamento 365 Gold in regalo la borraccia dedicata al patrimonio culturale della... x.com

La Campania è uscita dal disavanzo nel settore sanità dopo il deficit iniziato nel 2007. Intesa col Ministero della Salute, si torna alla gestione ordinaria del sistema sanitario regionale. - facebook.com facebook