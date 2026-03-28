Durante il calciomercato, il Milan ha messo nel mirino un centrocampista proveniente dalla Premier League. La trattativa potrebbe concretizzarsi senza l’esborso di una cifra, poiché il contratto del calciatore scade a breve. La società rossonera sta valutando questa opportunità per rinforzare la linea mediana della squadra. La decisione finale dipenderà dagli sviluppi nelle prossime settimane.

Calciomercato Milan, mancano sempre meno settimane al termine di una stagione che sta portando i rossoneri verso un obiettivo molto importante ovvero quello di tornare a giocare la Champions League dalla prossima stagione. Resta vivo il sogno Scudetto, ma il destino lo ha nelle mani l'Inter in testa con 6 punti di vantaggio. In caso di ritorno in Europa la dirigenza rossonera dovrà lavorare e molto per allungare e rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. E allora perché non pensare ai possibili colpi a parametro zero? PROSSIMA SCHEDA>>> Per la difesa il Milan dovrebbe cercare un colpo importante: non a caso si parla con insistenza di Mario Gila dalla Lazio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, occasione clamorosa dalla Premier League: Diavolo puoi prenderlo a zero

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