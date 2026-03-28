Calciomercato | l’Inter segue la crescita di Daniel Tonoli

Sul mercato dei trasferimenti, l’Inter ha mostrato interesse per Daniel Tonoli, un difensore di 23 anni che nel suo primo anno in Serie B si è distinto come elemento fondamentale della miglior difesa del campionato. La sua crescita nel torneo ha attirato l’attenzione della squadra milanese, che valuta possibili sviluppi futuri.

Ha ventitre anni e al suo primo anno di cadetteria è il perno centrale della miglior difesa della Serie B. Qualche anno fa è passato dal settore giovanile nerazzurro: in ottica calciomercato si parla di un possibile ritorno all’Inter di Daniel Tonoli. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Dopo Massolin, l' #Inter punta su un altro giocatore che si sta mettendo in luce nel Modena: il club, infatti, ha messo gli occhi su Daniel #Tonoli, difensore 23enne (con un passato nella Primavera nerazzurra) che piace anche ad Atalanta e Genoa. @tutt x.com

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