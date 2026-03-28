Calciomercato Juve si allontana Vicario? L’indizio che avvicina il portiere all’Inter | cos’è successo nel ritiro dell’Italia – FOTO

Durante il ritiro della nazionale, sono stati notati alcuni segnali che suggeriscono un possibile spostamento del portiere verso l’Inter. Le immagini e le dichiarazioni raccolte indicano un interesse crescente per il club nerazzurro, alimentando le voci di mercato riguardanti il suo futuro. Le trattative tra le parti sembrano in fase avanzata, mentre la Juventus sembra perdere terreno nella corsa all’atleta.

Calciomercato Juve, si allontana Vicario? L’indizio che avvicina il portiere all’Inter è inequivocabile: che cosa è successo nel ritiro azzurro. La Juve guarda con attenzione ai movimenti del gruppo azzurro, tornato sereno dopo il successo contro l’Irlanda del Nord. Mentre l’Italia si prepara alla sfida decisiva contro la Bosnia per l’accesso ai Mondiali, a far discutere sono le dinamiche extracampo. MERCATO JUVE LIVE Secondo il Corriere dello Sport, una serata conviviale sulle colline toscane ha acceso i riflettori su possibili scenari futuri. Al tavolo del ristorante “Da Tullio” erano presenti diversi giocatori dell’Inter come Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, insieme a Federico Dimarco e Pio Esposito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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