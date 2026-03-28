Calciomercato Inter si prova il colpo a zero? Sfidata la concorrenza italiana su quel top player!
L'Inter sta valutando un trasferimento a parametro zero di un calciatore di alto livello, cercando di superare la concorrenza delle squadre italiane interessate allo stesso profilo. La trattativa è in corso e i nerazzurri hanno avviato i contatti con l'entourage del giocatore per definire i dettagli dell'eventuale accordo. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata sulle trattative.
Inter News 24 Calciomercato Inter, si prova il colpo a zero? I nerazzurri si muovono per sfidare la concorrenza italiana su quel top player!. L’ Inter lavora sotto traccia per costruire il futuro del centrocampo e punta con decisione sulle opportunità a parametro zero. Tra queste, prende sempre più quota il nome di Leon Goretzka, centrocampista tedesco del Bayern Monaco, in scadenza di contratto a giugno e destinato a lasciare il club bavarese. Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini su TMW, il profilo del classe 1995 rappresenta una vera occasione di mercato, capace di attirare l’attenzione di diverse big europee, soprattutto italiane. Calciomercato Inter, Goretzka occasione a parametro zero. 🔗 Leggi su Internews24.com
Articoli correlati
Leggi anche: Lang al Galatasaray, il Napoli prova il grande colpo in attacco: nel mirino un top player della Serie A
Calciomercato Milan, colpo di scena nelle trattative! Ora il top player di Allegri può davvero restare. Cosa sta succedendoQuella che fino a pochi mesi fa sembrava una trattativa in salita, destinata a concludersi con un doloroso addio, si è trasformata in queste ore in...
Mercato InterMarotta Prova il Colpo alla Chalanoglu!
Contenuti e approfondimenti su Calciomercato Inter
Temi più discussi: Inter, la rivoluzione parte dalla difesa: via in tre. E Bastoni...; ?? L'Inter si è decisa: pronti 40 milioni per Manu Koné. Barcellona su Bastoni; Serie A, Calciomercato Inter – Colpi in tutti i reparti: le ultimissime; Gds – Inter, affondo per Palestra! Costa 40 mln: Si può fare con la cessione di….
Inter, Cancelo non vuole tornare in Arabia: il Barcellona prova a tenerlo, ma può tornare sul mercatoIl futuro del terzino portoghese tornerà in bilico in vista dell'estate ... msn.com
Calciomercato Inter | Thuram, annuncio clamoroso pochi minuti faNuovi aggiornamenti di calciomercato raccontano quello che potrebbe succedere da qui alle prossime settimane in casa Inter ... cittaceleste.it
Calciomercato Inter Le ultime su Palestra - facebook.com facebook
Dove porterà la sua esperienza #Darmian #inter #calciomercato #SerieA x.com