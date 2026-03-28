Calciomercato Inter si prova il colpo a zero? Sfidata la concorrenza italiana su quel top player!

L'Inter sta valutando un trasferimento a parametro zero di un calciatore di alto livello, cercando di superare la concorrenza delle squadre italiane interessate allo stesso profilo. La trattativa è in corso e i nerazzurri hanno avviato i contatti con l'entourage del giocatore per definire i dettagli dell'eventuale accordo. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata sulle trattative.