Calciomercato Inter Ausilio sfida il Milan | doppio obiettivo nel mirino Cosa sta succedendo

In vista dell’estate, l’Inter ha messo nel mirino due giocatori: Mario Gila e Leon Goretzka. La società nerazzurra sta lavorando per portare avanti le trattative, mentre il Milan si prepara a rispondere. La sfida tra le due squadre si sta intensificando, con i rispettivi dirigenti impegnati a definire i dettagli dei possibili trasferimenti.

di Alberto Petrosilli Calciomercato Inter, Ausilio pronto a sfidare il Milan per Mario Gila e Leon Goretzka: derby già partito in vista dell’estate. Il calciomercato Inter entra nel vivo con un doppio derby della Madonnina che promette scintille per la prossima estate. Mentre l’ Inter di Cristian Chivu difende con le unghie i suoi 69 punti in classifica, la proprietà Oaktree e la dirigenza nerazzurra sfidano il Milan su due fronti caldissimi: la difesa e le occasioni a parametro zero. Calciomercato Inter, Gila e Goretzka: Ausilio sfida il Milan. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il primo obiettivo per la retroguardia è Mario Gila. Lo spagnolo della Lazio condivide lo stesso agente di Lautaro Martinez, un dettaglio che potrebbe favorire i nerazzurri, anche se attualmente il Milan di Igli Tare sembra in pole position. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Ausilio sfida il Milan: doppio obiettivo nel mirino. Cosa sta succedendo Articoli correlati Calciomercato Inter, Ausilio guarda in casa River Plate: talento classe 2007 nel mirino! I dettaglidi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, occhi in casa River Plate: Ausilio piomba su Ian Subiabre, esterno offensivo classe 2007 Il mercato... Calciomercato Inter, Ausilio culla il sogno per gennaio: profilo importante nel mirino, le condizioni per il colpodi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, è confermato il forte interesse di Piero Ausilio per Mario Gila della Lazio: due gli ostacoli da... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Calciomercato Inter Temi più discussi: Calciomercato Inter, sfida tra i pali: il confronto statistico tra Sommer e Vicario; Calciomercato Inter, Ausilio a Londra per Vicario: le ultime; L'Inter a caccia del dopo Sommer, Ausilio vola a Londra per Vicario: da Carnesecchi e Lunin a Caprile, le alternative al portiere del Tottenham; Inter, blitz di Ausilio per Vicario: la situazione. Calciomercato Inter, blitz a Londra di Ausilio per Vicario. Sarà lui il sostituto di SommerIl calciomercato Inter continua a guardare al sostituto di Sommer per la prossima estate. Piero Ausilio è stato infatti protagonista di un viaggio lampo a ... news-sports.it Inter, blitz di Ausilio per Vicario: la situazioneL'Inter ha individuato in Guglielmo Vicario l'erede perfetto di Yann Sommer per difendere i pali della compagine nerazzurra ... fantacalcio.it Prove generali in vista della prossima stagione… #Vicario a cena con il gruppo Inter della Nazionale + Locatelli È l’uomo giusto per la porta nerazzurra #calciomercato #inter #SerieA - facebook.com facebook Inter, Ausilio a Londra: contatti per Vicario #SkySport #Inter #Calciomercato #Vicario x.com