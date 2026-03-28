Calabria protagonista all’Agrichef Festival 2026 | secondo posto alla finale nazionale di Roma

Durante l'Agrichef Festival 2026 a Roma, una regione italiana si è distinta ottenendo il secondo posto alla finale nazionale. L'evento ha visto la partecipazione di diversi concorrenti provenienti da tutto il paese, con la regione in questione che ha presentato un piatto che ha riscosso grande apprezzamento tra i giudici. La competizione si è svolta nel capoluogo italiano tra diverse prove e degustazioni.

La delegazione calabrese conquista il podio con “Maccarruni non ti scordar di noi” e si conferma ambasciatrice della cucina rurale italiana tra tradizione, formazione e innovazione La Calabria si conferma tra le grandi protagoniste dell’enogastronomia italiana conquistando il secondo posto alla finale nazionale dell’Agrichef Festival 2026, andata in scena a Roma. Un evento che si è affermato negli anni come laboratorio nazionale di idee, esperienze e competenze, dimostrando il valore della squadra tra agricoltura e formazione In cucina anche le alunne Giusy Folino e Rossana Sirianni, protagoniste di una prova che ha messo in luce talento, preparazione e forte senso di appartenenza al territorio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Calabria protagonista all’Agrichef Festival 2026: secondo posto alla finale nazionale di Roma Articoli correlati Leggi anche: AKA Arezzo protagonista alla Coppa “Città di Pisa”: secondo posto tra 52 società La “Zuppa di Naguale” conquista il Festival Agrichef: primo posto all’Agriturismo La Pietra di ToccoÈ il profumo autentico della cucina contadina del Taburno a conquistare il Festival Agrichef 2025–2026. Aggiornamenti e notizie su Agrichef Festival Temi più discussi: Calabria protagonista all’Agrichef Festival 2026, secondo posto alla finale nazionale di Roma; Calabria protagonista all’Agrichef Festival, secondo posto alla finale nazionale; La Calabria conquista Roma: 'Maccarruni non ti scordar di noi' sul podio dell’Agrichef Festival 2026; 'Armonie del Piemonte' trionfa ad Agrichef Festival. Calabria protagonista all’Agrichef Festival 2026, secondo posto alla finale nazionale di RomaRoma - La Calabria si conferma tra le regioni protagoniste dell’enogastronomia italiana conquistando il secondo posto alla finale nazionale dell’Agrichef Festival 2026, svoltasi a Roma. Un risultato d ... lametino.it Calabria sul podio dell’Agrichef Festival 2026: secondo posto tra le eccellenze italianeLa Calabria si conferma tra le grandi protagoniste dell’enogastronomia italiana conquistando il secondo posto alla finale nazionale dell’Agrichef Festival 2026, andata in scena a Roma. Un risultato di ... strettoweb.com Calabria sul podio all’Agrichef Festival 2026, secondo posto alla finale di Roma: La Calabria si conferma protagonista nel panorama enogastronomico nazionale conquistando il secondo posto alla finale dell’Agrichef Festival 2026, svoltasi a Roma. Un tragua - facebook.com facebook La Calabria conquista Roma: ‘Maccarruni non ti scordar di noi’ sul podio dell’Agrichef Festival 2026 x.com