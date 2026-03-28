Cagnazzo prosciolto per l’omicidio Vassallo per l’avvocato ‘finisce un incubo’

Fabio Cagnazzo, il colonnello dei carabinieri coinvolto nell’inchiesta sull’omicidio del sindaco di Pollica, è stato prosciolto dalle accuse. La decisione arriva dopo un procedimento giudiziario che si è concluso con l’assoluzione. Con questa pronuncia, Cagnazzo ha dichiarato di aver terminato un periodo difficile, considerando la vicenda come un incubo ormai concluso.

Tempo di lettura: 2 minuti Fabio Cagnazzo, il colonnello dei carabinieri che era coinvolto nell’inchiesta per l’ omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo, è stato prosciolto. Venerdì pomeriggio il gup del Tribunale di Salerno ha chiuso l’udienza preliminare, mandando a processo l’ex brigadiere Lazzaro Cioffi, l’imprenditore Giuseppe Cipriano e Giovanni Cafiero (che dovrà rispondere solo del traffico di stupefacenti). Sarà giudicato con rito abbreviato, invece, l’ex collaboratore di giustizia Romolo Ridosso. Per Cagnazzo, il proscioglimento rappresenta la fine di un incubo. “ Sono felicissima per lui, dopo una sofferenza indicibile abbiamo trovato una persona che ha letto le carte, preso atto di quello che c’era e di quello che non c’era”, ha detto l’avvocato Ilaria Criscuolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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