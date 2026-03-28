Un incidente è avvenuto in val Boreca, sull’Appennino piacentino, quando un ciclista è caduto a causa della neve. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso e i soccorritori della Croce Rossa, con un’ambulanza di Ottone. L’intervento è stato effettuato a circa 1500 metri di altitudine, in una zona coperta dalla neve.

Intervento dei soccorsi a 1500 metri sull'Appennino piacentino in mezzo alla neve con con Elipavullo e l'ambulanza della Croce Rossa di Ottone. I soccorsi sono scattati alle 13,45 di sabato 28 marzo dalla Centrale operativa 118 di Parma per un ciclista sulla strada che dal Passo del Giova' (Val Boreca) va verso il Passo del Brallo tra Emilia e Lombardia. L’intervento è stato localizzato nei pressi del bivio della strada che sale all'osservatorio del Lesima. Qui, un ciclista, in compagnia di un suo amico in bicicletta, è caduto accidentalmente anche causa la strada completamente innevata. Il ciclista rimasto ferito, un genovese di 56 anni, ha riportato una frattura alla spalla e altri traumi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Cade in bici a causa della neve in val Boreca, interviene l'elisoccorso

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