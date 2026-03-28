Burger King chiuso alla Stazione di Napoli piano in Prefettura per salvare i 28 dipendenti licenziati
Nella giornata odierna si è svolto un incontro in Prefettura a Napoli riguardante la chiusura del punto vendita Burger King presso la Stazione Centrale. Durante l'incontro è stata proposta a Grandi Stazioni Retail l’inclusione nel protocollo di affitto dei locali di un piano per l’assunzione dei 28 dipendenti licenziati. La vertenza riguarda la gestione del punto vendita e le conseguenze sui lavoratori coinvolti.
Tavolo in Prefettura a Napoli sulla vertenza Burger King alla Stazione Centrale. Chiesto a Grandi Stazioni Retail di inserire l'assunzione dei 28 licenziati nel protocollo per l'affitto dei locali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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