Burger King chiuso alla Stazione di Napoli piano in Prefettura per salvare i 28 dipendenti licenziati

Nella giornata odierna si è svolto un incontro in Prefettura a Napoli riguardante la chiusura del punto vendita Burger King presso la Stazione Centrale. Durante l'incontro è stata proposta a Grandi Stazioni Retail l’inclusione nel protocollo di affitto dei locali di un piano per l’assunzione dei 28 dipendenti licenziati. La vertenza riguarda la gestione del punto vendita e le conseguenze sui lavoratori coinvolti.