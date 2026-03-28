Un residente di Torino nella zona di Barriera di Milano ha scoperto al suo risveglio che la sua auto, una BMW, era stata completamente smontata durante la notte tra il 28 e il 29 marzo. Sono stati portati via il portiere, i sedili, la centralina e gli airbag. Nessuna informazione è ancora disponibile sui responsabili dell’episodio.

Addio portiere, sedili, centralina e persino airbag. A Torino, nella notte tra ieri e oggi, 28 marzo, un’auto Bmw è stata completamente cannibalizzata. Era stata parcheggiata nel quartiere di Barriera di Milano, dove vive il suo proprietario, all’incrocio tra via Moncrivello e via Ghedini. Sono intervenuti i carabinieri, che adesso indagano per cercare di individuare i responsabili del furto delle componenti, probabilmente rubate per poterle rivendere. Considera Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 6, tra le prime ad accorgersi dell’accaduto: “Trovo assurdo che tutto questo si sia verificato in un luogo come questo, circondato da condomini, senza che nessuno si sia accordo di niente. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Brutta sorpresa per un residente di Torino Barriera di Milano: si sveglia e trova la sua Bmw completamente cannibalizzata

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