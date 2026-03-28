Brutale aggressione a Napoli | coppia trovata riversa a terra in gravissime condizioni

Una coppia è stata trovata a terra in gravissime condizioni in Corso Umberto I a Napoli a seguito di un’aggressione. La Polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e i soccorsi. Le forze dell'ordine stanno indagando sull’accaduto e stanno cercando di raccogliere eventuali testimonianze. La dinamica dell’aggressione e le cause sono ancora in fase di accertamento.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Venerdì 27 marzo 2026, Napoli. Un intervento tempestivo da parte delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di due sospetti protagonisti di una rapina violenta avvenuta nel cuore della città. I poliziotti della squadra mobile, noti come “falchi”, hanno bloccato due uomini che stavano aggredendo una donna e un uomo, mentre un terzo complice è riuscito a scappare. I due arrestati, un 23enne e un 29enne di origine marocchina, sono stati accusati di concorso in rapina e lesioni personali. Entrambi risultano irregolari sul territorio e hanno precedenti penali a loro carico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Brutale aggressione a Napoli: coppia trovata riversa a terra in gravissime condizioni. Articoli correlati Terra Nova trovata in condizioni di abbandono: sequestro penale per “casa degli orroriUn cane di razza terranova è stato sequestrato a Nervi dopo essere stato trovato in condizioni di abbandono totale. Riversa a terra al freddo, guardia giurata salva un'80enneProvvidenziale intervento di una pattuglia di Sicuritalia nella notte tra il 9 e il 10 febbraio alla Farnesiana. Una raccolta di contenuti su Brutale aggressione Temi più discussi: Napoli, accoltellato ai Quartieri dopo un banale litigio: arrestato un ventenne; Famiglia legata 'massacrata' dai rapinatori, Borrelli: Aggressione alla Arancia Meccanica; Brutale aggressione in casa a Casoria, Borrelli: Porterò il caso in Parlamento; TG5: Edizione ore 13.00 del 21 marzo Video. Un uomo e una donna riversi a terra: brutale aggressione a NapoliL'intervento della polizia al corso Umberto a Napoli ... msn.com Napoli, sangue in Corso Garibaldi: 2 accoltellati durante una rapinaLe vittime, un 21enne e un 36enne di origini straniere, sono giunte al pronto soccorso dell'Ospedale Pellegrini con ferite alla testa e a una mano. Indagano i Carabinieri della Compagnia Centro per ri ... cronachedellacampania.it La brutale aggressione ripresa da un residente nell'indifferenza di tutti... - facebook.com facebook La brutale aggressione x.com