L’ex centrocampista del Milan, Cristian Brocchi, ha commentato il suo trasferimento alla Lazio, spiegando di aver scelto di passare alla squadra biancoceleste dopo che il Milan aveva acquistato Flamini. Brocchi ha anche fatto una distinzione tra il presidente della Lazio e quello del Milan, sottolineando che il primo si differenzia dal secondo. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate in un’intervista recente.

«Andai alla Lazio dopo che il Milan prese Flamini. Ho detto “io qua non gioco”. Mi chiama Tare e mi dice che aveva bisogno di portare la mentalità del mio Milan nello spogliatoio della Lazio. Al Milan mi dicono che ho vinto tanto perché giocavo con grandi campioni, vero, perché sennò non puoi vincere, però volevo vincere un trofeo con una maglia diversa rispetto a quella del Milan. E viene fuori la Lazio. Quindi vado lì, mi metto d’accordo con Lotito per un contratto di tre anni. Saluto tutti al Milan in lacrime perché per me è stato un qualcosa di grande. Arrivo alla Lazio per firmare il contratto e c’erano dei soldi in meno per ogni anno rispetto a quanto si era detto prima. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Brocchi: “Andai alla Lazio dopo che il Milan prese Flamini. Lotito? Diverso da Berlusconi”

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