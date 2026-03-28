Botricello | incidenti uccidono i giovani la scuola agisce

A Botricello, venerdì 27 marzo 2026, si è svolto un progetto di prevenzione organizzato dalla scuola con le forze dell’ordine. L’iniziativa mira a coinvolgere attivamente gli studenti, andando oltre le lezioni teoriche, in risposta a diversi incidenti che hanno coinvolto giovani nella zona. La collaborazione tra scuola e forze dell’ordine prosegue con l’obiettivo di sensibilizzare e ridurre i rischi tra i ragazzi.

Botricello, venerdì 27 marzo 2026, ha convergere scuola e forze dell’ordine in un progetto di prevenzione che va oltre la semplice lezione teorica. Presso l’Istituto comprensivo Ilaria Alpi, studenti delle classi terze hanno partecipato a un incontro intitolato Sicurezza on the road, organizzato dalla prof.ssa Aiello Carolina all’interno del più ampio progetto Salute e benessere. L’iniziativa ha coinvolto operatori della Croce Rossa Italiana Comitato di Catanzaro, il nucleo radiomobile dei Carabinieri di Sellia Marina guidato dal luogotenente Paolo Piteo e l’ispettore Giuseppe Mancuso della Polizia Stradale di Catanzaro. L’obiettivo non era solo trasmettere informazioni, ma trasformare le conoscenze acquisite in veri atteggiamenti responsabili e competenze sociali concrete. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Botricello: incidenti uccidono i giovani, la scuola agisce Articoli correlati Umbria: coltelli da cucina uccidono i giovaniNel cuore dell’Umbria, la sicurezza dei giovani è minacciata dalla crescente diffusione di lame facili tra i minori. Leggi anche: Iran, la testimonianza del rapper Meraj Tehrani: «Uccidono le persone, uccidono i bambini. Non hanno pietà, sparano su tutto ciò che si muove»