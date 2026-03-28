Bosnia-Italia spunta la decisione di Di Lorenzo in vista del match

Giovanni Di Lorenzo si trova con la nazionale in Bosnia, anche se da fine gennaio è fermo a causa di un infortunio. La decisione di includerlo nel gruppo è stata presa nonostante le condizioni fisiche, e la sua presenza potrebbe influenzare le scelte tecniche in vista della partita. La sua situazione rimane sotto osservazione da parte dello staff medico e della squadra.

Giovanni Di Lorenzo è con la Nazionale in Bosnia nonostante l’infortunio che lo tiene fuori dai campi da fine gennaio. Il difensore azzurro sceglie di partecipare alla finale playoff per il Mondiale, come rivela la Gazzetta dello Sport. Di Lorenzo: la scelta di stare con la squadra oltre l’infortunio. Il terzino del Napoli non sarà disponibile per giocare martedì contro la Bosnia, ma volerà comunque con i compagni lunedì mattina. La decisione rientra in una logica di coesione di gruppo: Di Lorenzo vuole stare accanto a Gattuso e ai suoi compagni durante una partita decisiva per la qualificazione mondiale. Non è un gesto simbolico fine a se stesso, bensì la volontà concreta di dare il suo contributo dall’interno dello spogliatoio, anche da infortunato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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