Bosnia-Italia | quell’esultanza che ora può armare Zenica

Le immagini dell’esultanza dei giocatori italiani dopo la vittoria in Bosnia sono diventate virali sui social e sui media internazionali. La scena si è svolta nel corso della partita e ha attirato l’attenzione di molti spettatori online. La festa dei calciatori ha suscitato discussioni e reazioni tra tifosi e commentatori di tutto il mondo.

Zenica, 28 marzo 2026 – Le immagini hanno fatto il giro di social e media internazionali in poche ore: alcuni azzurri, tra cui Federico Dimarco, Guglielmo Vicario, Alex Meret, Pio Esposito e Sandro Tonali, ripresi mentre seguivano in tv i rigori tra Galles e Bosnia-Erzegovina e reagivano con evidente soddisfazione al passaggio dei bosniaci. La scena è diventata subito un caso mediatico, anche perché è arrivata subito dopo il 2-0 con cui l’Italia aveva eliminato l’ Irlanda del Nord a Bergamo. Il punto non è moralistico. È calcistico. Perché quell’esultanza, al netto della spontaneità del momento, racconta una verità difficile da nascondere: questa Italia ha paura di tutto ciò che può somigliare a un altro fallimento mondiale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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