Durante la partita tra Bosnia e Italia, le dichiarazioni di Caressa e Zazzaroni hanno svelato le loro previsioni sul risultato e sui marcatori. Entrambi hanno espresso un certo ottimismo, ma anche qualche dubbio riguardo all’esito dell’incontro. Le loro analisi si sono concentrate sui possibili esiti e sui giocatori più probabili a segnare, offrendo uno sguardo sulle aspettative per questa sfida valida per il Mondiale.

Inter News 24 Bosnia Italia, tra ottimismo e timore: i dubbi e il pronostico di Caressa e Zazzaroni per la delicata sfida verso il Mondiale. Con il campionato fermo per la sosta, l’attenzione è tutta rivolta a martedì 31 marzo, quando l’Italia di Gattuso si giocherà l’accesso ai Mondiali a Zenica contro la Bosnia. Dopo il successo per 2-0 sull’Irlanda del Nord, l’atmosfera si scalda anche nei salotti televisivi, dove Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni hanno provato a ipotizzare l’andamento del match. Caressa si è mostrato decisamente ottimista: «Vince 1-3 l’Italia», ipotizzando persino i protagonisti dell’azione, con un gol di « Esposito per esempio su cross di Palestra ». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bosnia Italia, Caressa e Zazzaroni rivelano il loro pronostico: «La sfida finirà con questo risultato. A segnare sarà…»

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