Borderlands 4 ha attirato l’attenzione di molti utenti PC a causa delle reazioni negative scatenate dall’uscita del suo primo DLC a pagamento. Numerosi giocatori si sono lamentati sui forum e sui social, criticando le modalità di distribuzione e i prezzi dei contenuti aggiuntivi. La discussione si è concentrata sulla percezione di una possibile insoddisfazione riguardo alle politiche di monetizzazione associate al gioco.

Borderlands 4 è finito al centro di una polemica su PC dopo l’uscita del suo primo contenuto aggiuntivo a pagamento. Il DLC narrativo intitolato Mad Ellie e la Cripta dei Dannati è stato pubblicato il 26 marzo e promette nuove missioni, un personaggio giocabile inedito e una regione completamente nuova da esplorare. Tuttavia, l’ accoglienza degli utenti su Steam è stata tutt’altro che positiva. Molti giocatori hanno criticato soprattutto il rapporto tra prezzo e durata dell’esperienza. Il risultato è una vera e propria ondata di recensioni negative che sta mettendo in discussione la strategia adottata dagli sviluppatori per questo primo contenuto post-lancio. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Borderlands 4, il primo DLC a pagamento riceve una marea di critiche su PC: ecco perché

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