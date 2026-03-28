Bonelli su perquisione Salis prima di manifestazione No Kings | Governo chiarisca mancato intervento – Il video

Un parlamentare è stato svegliato di prima mattina e la polizia è entrata nella sua stanza d'albergo per alcune domande. L'evento si è verificato prima di una manifestazione promossa dal movimento No Kings. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla mancata comunicazione del governo e sul motivo dell'intervento delle forze dell'ordine in quella circostanza. La questione rimane al centro di discussioni pubbliche e politiche.

(Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2026 "Ci troviamo di fronte a una cosa enorme, ovvero un parlamentare che viene di fatto svegliato la mattina presto, che la polizia entra nella sua stanza d'albergo, fa tutta una serie di domande — per carità, legittime — ma ci troviamo di fronte a un parlamentare. E quindi c'è una questione enorme che attiene alla tutela delle prerogative costituzionali di un parlamentare, e la ragione per la quale il Governo non è intervenuto a garanzia di queste tutele e se intende intervenire", così Angelo Bonelli alla manifestazione No Kings a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Vittorio Feltri al curaro su Giorgia Meloni: «reazione scomposta, ora deve votarsi a Sant’Antonio». 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Manifestazione Roma, al Corteo No Kings Landini attacca il Governo e difende Ilaria Salis: "Inquietante"Al Corteo No Kings di Roma del 28 marzo, tra i primi a prendere parola è stato Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, sigla presente alla... Leggi anche: Avs: Bonelli-Fratoianni, 'oggi controllo preventivo per Salis, inaccettabile, Piantedosi chiarisca' Bonelli su perquisione Salis prima di manifestazione No Kings: Governo chiarisca mancato intervento Una selezione di notizie su Bonelli su perquisione Salis prima di... Argomenti discussi: Oroscopo, le stelle di Branko di mercoledì 25 marzo | Tutti i segni. Bonelli su perquisizione a Ilaria Salis: Fatto di una gravità inaudita(Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2026 Quello che è accaduto a Ilaria Salis è un fatto di una gravità inaudita. Riguarda la democrazia europea che una parlamentare europea possa essere, di fatto, svegli ... msn.com Salis perquisita in hotel a Roma: Italia ormai è un regime. Questura: Segnalazione da Paese terzo, atto dovutoIl controllo preventivo dell'eurodeputata, oggi nella capitale per il corteo No Kings. La questura di Roma replica: 'Atto dovuto per segnalazione da Paese terzo' ... adnkronos.com