Blitz della polizia nelle comunità di accoglienza droga anche sotto il letto

La polizia ha effettuato controlli in tre comunità di Piacenza, con l’obiettivo di contrastare la criminalità giovanile. Durante le operazioni, sono state trovate sostanze stupefacenti anche sotto i letti delle strutture. L’intervento è stato condotto con il supporto di personale del Reparto prevenzione crimine di Reggio Emilia, dell’unità cinofila con il pastore belga Athena e della Polizia.

È stato effettuato un servizio di controllo della questura in tre comunità di Piacenza, per il contrasto alla criminalità giovanile, con l’ausilio di personale del Reparto prevenzione crimine di Reggio Emilia, dell’unità cinofila della Questura di Milano con il pastore belga Athena, della Polizia Locale di Piacenza ed in collaborazione con i servizi sociali.In una comunità - riferisce la polizia - è stata ritrovata sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina su un davanzale e in un cestino, che è stata sottoposta a sequestro a carico di ignoti. In un’altra comunità, invece, è stato segnalato come assuntore un minore in quanto trovato in possesso di tre dosi di hashish che è stata fiutata da “Athena” nella rete metallica del suo letto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Blitz della polizia nelle comunità di accoglienza, droga anche sotto il letto Articoli correlati Blitz della polizia provinciale, sequestrata carrozzeria. Sotto chiave anche le auto dei clientiBlitz della polizia provinciale a Casagiove, dove è stata sequestrata un’officina meccanica. Spaccio di droga: scattano gli arresti, in corso il blitz della PoliziaÈ in corso dall'alba di oggi una vasta operazione della Polizia di Stato che sta dando esecuzione a un articolato provvedimento restrittivo emesso... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Blitz della Temi più discussi: Commando pronto ad una rapina, scatta il blitz della Polizia. Sparatoria, 14 fermi e un poliziotto ferito; Il video del blitz della polizia nella zona industriale di Vignola: uno dei rapinatori prova a nascondersi sull'albero; Modena, sventato assalto a portavalori a Vignola: 14 fermati, ferito un poliziotto; Napoli, blitz della polizia di stato: sei arresti per traffico di droga. Veronetta, blitz della polizia: 70 identificati, arrestato pluripregiudicatoNuova stretta delle forze dell'ordine a Veronetta: maxi blitz della polizia, 70 identificati e l'arresto di un 44enne pluripregiudicato ... veronaoggi.it Napoli, blitz della polizia di stato: sei arresti per traffico di drogaBlitz della Polizia di Stato: sei arresti per traffico di droga a Napoli, smantellata piazza di spaccio in centro città che riforniva tutta ... msn.com Ilaria Salis, Blitz della polizia nella notte in un hotel a Roma. Bonelli e Fratoianni chiedono chiarimenti al ministro Piantedosi https://www.lacapitale.it/articolo/ilaria-salis-blitz-di-controllo-preventivo-in-un-hotel-a-roma-la-denuncia-di-bonelli-e-fratoianni - facebook.com facebook Mega blitz della Finanza È partito l’assalto Perquisizioni negli uffici della Difesa, di Terna e Rfi x.com