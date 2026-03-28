Blanco duetta con Elisa | esce il nuovo singolo ‘Ricordi’

Si chiama ‘Ricordi’, ed è il nuovo singolo di Blanco cantato in collaborazione con Elisa. Uscito Il 27 marzo 2026 il brano è il quarto estratto dal nuovo album “MA'”, che sarà pubblicato il 3 aprile 2026. In “Ricordi” Blanco propone una ballad intensa e viscerale. Il tema è sempre l’amore, quello indimenticabile anche se finito. Il testo scritto dal cantautore tra Londra e Parigi, è stato cesellato dalla collaborazione di Elisa in studio, che ha spalleggiato l’intensità vocale di Blanco con le sensibili linee melodiche che a lei appartengono. Il video musicale di “Ricordi” è stato diretto da Enea Colombi e ha visto la partecipazione dell’attrice italiana Carlotta Gamba. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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