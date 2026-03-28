Durante un’intervista radiofonica, il cantante ha dichiarato che la sua ultima canzone si basa su un’esperienza reale, senza però rivelare a chi sia dedicata. La notizia ha scatenato discussioni sui social media, con alcuni utenti che ipotizzano un riferimento a una cantante nota o a una località. La privacy del cantante ha mantenuto il riserbo sull’identità della persona o del soggetto a cui la canzone è dedicata.

Blanco torna al centro dell’attenzione con una rivelazione che mescola musica e mistero. Durante un’intervista radiofonica, il cantautore ha confessato che una sua recente canzone non è solo frutto di immaginazione, ma nasce da una storia vera. Tuttavia, proprio quando la curiosità cresce, decide di non fare nomi. Il risultato? Fan e social in fermento, alla ricerca di indizi nascosti tra i versi. Alcuni ipotizzano relazioni già note al pubblico, trasformando l’ascolto del brano in una sorta di indagine collettiva. Ma cosa sappiamo davvero? Tutto parte da “La cura per me”, brano scritto da Blanco e interpretato da Giorgia, che ha segnato uno dei momenti più intensi del suo ritorno a Sanremo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Blanco dedica la sua ultima canzone a qualcuno, ma non dice chi: i social si scatenato, sarà Elodie o Marrakesh?

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