In un quadro di instabilità legato alla crisi in Iran, il Bitcoin si presenta come una delle poche risorse considerate favorevoli dagli investitori. I mercati finanziari sembrano non aver ancora pienamente riflettuto la portata della situazione nel Medio Oriente, come ha commentato la presidente della BCE in un'intervista recente a The Economist. La criptovaluta viene vista come un rifugio in un momento di incertezza crescente.

I mercati finanziari stanno sottovalutando la crisi in Medioriente. Lo ha detto chiaramente la Presidente della BCE Christine Lagarde in una intervista a The Economist. Ma molti analisti sono concordi nel ritenere che la crisi sia troppo sottovalutata e che le conseguenze si sentiranno per un apprezzabile periodo di tempo. Questo quadro vede ancora riemergere il Bitcoin nella veste bene rifugio a discapito dell’oro e dei Treasury, che risentono invece delle prospettive della politica monetaria. E’ quanto emerge da una analisi di Marc Des Ligneris, Senior Portfolio Manager di CoinShares, società europea leader nel settore degli asset digitali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bitcoin favorito in un contesto di turbolenze a causa della crisi in Iran

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