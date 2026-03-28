Bimba ferita a colpi di mitra a Sant'Anastasia confermata aggravante mafiosa
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di uno dei due giovani coinvolti nell'episodio avvenuto a Sant'Anastasia nel maggio 2023, durante il quale tre persone furono ferite a colpi di mitra in piazza. La decisione conferma l'aggravante mafiosa nell'ambito dell'accusa.
La Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da uno dei due giovani che, nel maggio 2023, sparò in piazza a Sant'Anastasia, ferendo tre persone: confermata l'aggravante mafiosa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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