Il direttore generale del club ha commentato la situazione attuale della squadra, affermando che Napoli si è affermata come una realtà calcistica di livello internazionale. Ha inoltre sottolineato l’importanza dell’allenatore per lo sviluppo della squadra e il suo ruolo nel migliorare le prestazioni complessive. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un contesto legato alle recenti attività del club.

Tommaso Bianchini, Direttore Generale dell’Area Business della SSC Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Calcio e Finanza, sul club di De Laurentiis e la sua importante crescita. In cosa consiste il modello Napoli e perché è diverso? «Il Napoli ha una grande peculiarità che è incarnata dal tandem di competenze manageriali composto da Aurelio De Laurentiis e da Andrea Chiavelli, che è l’amministratore delegato ma soprattutto l’anima finanziaria del club. Uno ha visione, l’altro ha i piedi per terra e capisce se la visione è sostenibile o meno. Chiavelli lavora con De Laurentiis da prima ancora di entrare nel calcio e sono una coppia professionale solidissima». 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Bianchini: “Napoli realtà calcistica globale, Conte importante per la nostra crescita”

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