In un’intervista a Calcio e Finanza, il direttore generale dell’area business di una squadra di calcio ha descritto il modello di gestione adottato, definendolo come un esempio di “integralismo finanziario” incentrato sulla sostenibilità economica. Ha spiegato che questa strategia si basa sulla priorità di mantenere un equilibrio finanziario stabile, evidenziando le modalità operative e le caratteristiche peculiari del sistema adottato dalla società.

Intervistato da Calcio e Finanza, Tommaso Bianchini (direttore generale dell’area business del Napoli ) ha coì spiegato le peculiarità del modello di gestione targato De Laurentiis. Le parole di Bianchini. In cosa consiste il modello Napoli e perché è diverso? “Il Napoli ha una grande peculiarità che è incarnata dal tandem di competenze manageriali composto da Aurelio De Laurentiis e da Andrea Chiavelli, che è l’amministratore delegato ma soprattutto l’anima finanziaria del club. Uno ha visione, l’altro ha i piedi per terra e capisce se la visione è sostenibile o meno. Chiavelli lavora con De Laurentiis da prima ancora di entrare nel calcio e sono una coppia professionale solidissima”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Bianchini: “Il modello del Napoli è l’integralismo finanziario: la sostenibilità prima di tutto”

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