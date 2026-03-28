In un'intervista rilasciata a Calcio e Finanza, il direttore generale dell’area business del Napoli ha commentato i mutamenti nella percezione del club, attribuendoli a un cambiamento operato dal presidente. La conversazione si è concentrata su vari aspetti della gestione del club, senza entrare in dettagli specifici sui risultati sportivi o sulle strategie commerciali.

Intervistato da Calcio e Finanza, Tommaso Bianchini (direttore generale dell’area business del Napoli ) ha affrontato diversi temi legati alla gestione del club azzurro. Le parole di Bianchini. “Oggi, se il Napoli non vince lo scudetto, c’è quasi sorpresa. Ma fino a pochi anni fa era l’opposto. Ecco perché la vera vittoria di De Laurentiis è questa: aver cambiato la percezione. Il suo capolavoro è stato prima costruire una squadra che, con lo Scudetto del 2023, ha reso possibile qualcosa che sembrava impossibile, e poi, con la gestione Conte, compiere un ulteriore salto: rendere “ordinario” un fatto straordinario come la vittoria di uno Scudetto, partendo da outsider dopo una stagione difficile e superando con il mister tantissime difficoltà lungo il cammino. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Bianchini: “De Laurentiis ha cambiato la percezione del Napoli”

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