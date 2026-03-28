Bergamo minacce e rapine a coetanei in centro | in casa trovati 25 martelletti frangivetro Denunciato 17enne

Un ragazzo di 17 anni è stato denunciato a Bergamo dopo che, durante una perquisizione domiciliare, sono stati trovati bossoli di una pistola scacciacani calibro 9 millimetri e 25 martelletti frangivetro di varie dimensioni. La vicenda riguarda minacce e rapine rivolte a coetanei nel centro della città. Le autorità hanno sequestrato gli oggetti e avviato le indagini.

Bergamo, 28 marzo 2026 – In casa aveva bossoli di una pistola scacciacani calibro 9 millimetri e 25 martelletti frangivetro di diverse dimensioni. Per questo un 17enne è stato denunciato dalla Squadra mobile della questura di Bergamo. Rapine e minacce. Nella giornata giovedì, la polizia di Bergamo ha eseguito una perquisizione domiciliare finalizzata alla ricerca di armi e refurtiva nell’abitazione di un minorenne italiano di 17 anni, pluripregiudicato e residente in città, ritenuto responsabile di diversi episodi di rapina aggravata ai danni di coetanei. L’attività è scaturita da un’indagine condotta dagli agenti della Squadra mobile, coordinata dalla Procura della Repubblica, avviata a seguito di un recente episodio di rapina commesso nel centro cittadino ai danni di alcuni minorenni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bergamo, minacce e rapine a coetanei in centro: in casa trovati 25 martelletti frangivetro. Denunciato 17enne Articoli correlati Rapine a coetanei in città, a casa 25 martelletti frangi-vetro: denunciato un 17enneLa Polizia di Stato di Bergamo, nella giornata di venerdì 27 marzo 2026, ha eseguito una perquisizione domiciliare finalizzata alla ricerca di armi e... Leggi anche: Rapine e minacce ai coetanei: condannato il “baby maranza” di Jesi Tutto quello che riguarda Bergamo minacce e rapine a coetanei in... Argomenti discussi: Rapine con coltelli e spray urticante, 4 arresti a Torino; Arrestata la banda che rapinava i supermercati nel Nord Italia, si serviva solo di Fiat 500 rubate. Rapinano un minorenne, poi l'aggressione ai carabinieri: due arresti a CaravaggioSpintoni e minacce di morte per impossessarsi di uno scooter: 21enne si scaglia anche contro i militari, poi è arrestato con il complice di 25 anni ... bergamo.corriere.it