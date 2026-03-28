A Trescore Balneario, un ragazzo di 13 anni ha ferito con un coltello la sua insegnante di francese in un corridoio della scuola media. Si scopre che avrebbe acquistato tutto il materiale, tra cui arma bianca e pistola, tramite un canale di Telegram. La polizia sta indagando sui dettagli dell'acquisto e sulle modalità con cui il giovane abbia ottenuto gli oggetti.

Avrebbe acquistato su Telegram tutto il materiale che aveva in casa il 13enne di Trescore Balneario che mercoledì mattina ha accoltellato la sua professoressa di francese in un corridoio della scuola media. Lo studente, inoltre, è stato trovato anche in possesso di materiale "potenzialmente esplosivo". E pure in questo caso, le sostanze sarebbero state acquistate sui canali illegali della piattaforma social. La stessa piattaforma dove il ragazzo ha trasmesso in diretta l'aggressione alla sua docente. Dunque, sia il coltello in stile "Rambo" usato per ferire la prof Chiara Mocchi che la scacciacani che aveva nello zainetto durante l'agguato sarebbero arrivati direttamente a casa sua dopo averli comprati su Telegram. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Bergamo, choc sul 13enne: "Dove ha comprato coltello e pistola"

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