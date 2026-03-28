Negli ultimi giorni, diversi distributori di carburante in Italia hanno esposto cartelli con la scritta

Tra fenomeno del "panic buying" (corsa agli acquisti) influenzato anche dal taglio delle accise e scenari futuri. In Europa i primi shock reali potrebbero sentirsi da metà aprile Negli ultimi giorni, in diversi distributori italiani sono comparsi cartelli con scritto "benzina esaurita". Una segnalazione che ha subito creato allarme tra gli automobilisti. Nel contesto internazionale attuale, si fa presto a richiamare alla mente lo spettro della crisi petrolifera del 1973-1974, con pompe prese d'assalto e domeniche a piedi. Le segnalazioni sono state confermate dall’Unione nazionale consumatori (Unc), che ha però sottolineato come questa carenza di carburante, almeno al momento, non sia generalizzata. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - "Benzina esaurita": cosa c'è dietro i cartelli che stanno comparendo nei distributori

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Aggiornamenti e notizie su Benzina esaurita

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Arrivi al distributore, dai un’occhiata al tabellone e ti avvicini alla pompa. Poi lo noti: un semplice foglio con scritto “benzina esaurita”. La scena si sta ripetendo in diverse zone, ma non è il segnale di una crisi. È qualcosa di molto più ordinario, anche se a prim - facebook.com facebook

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