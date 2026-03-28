Domenica 29 marzo 2026 alle 12:30 si gioca la sfida tra Benevento e Cosenza nel trentacinquesimo turno della Serie C girone C. La formazione locale, attualmente prima in classifica, arriva dopo una vittoria senza difficoltà contro Monopoli. La squadra ospite, quarta in graduatoria, si prepara per questo incontro importante, mentre le formazioni ufficiali sono state comunicate nelle ultime ore.

Dopo il KO indolore a Monopoli il Benevento di Floro Flores attuale capolista della Serie C girone C affronta in casa il Cosenza di Buscè nel match clou del trentaquattresimo turno. I sanniti conservano un rassicurante vantaggio di 11 punti sul Catania secondo quando mancano 5 partite alla fine: il ritorno in cadetteria dopo 3 stagioni è veramente ad un passo e potrebbe arrivare già nella prossima. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Benevento-Cosenza (domenica 29 marzo 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronostici

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