Domenica 29 marzo 2026 alle ore 12:30 si disputa la partita tra Benevento e Cosenza, nel trentaquattresimo turno della Serie C girone C. Il Benevento, attualmente in vetta alla classifica, arriva dalla vittoria senza problemi contro Monopoli. Il Cosenza, invece, è guidato da Buscè e si prepara a sfidare la capolista in un incontro considerato tra i più importanti del turno.

Dopo il KO indolore a Monopoli il Benevento di Floro Flores attuale capolista della Serie C girone C affronta in casa il Cosenza di Buscè nel match clou del trentaquattresimo turno. I sanniti conservano un rassicurante vantaggio di 11 punti sul Catania secondo quando mancano 5 partite alla fine: il ritorno in cadetteria dopo 3 stagioni è veramente ad un passo e potrebbe arrivare già nella prossima. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Benevento-Cosenza (domenica 29 marzo 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronostici

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